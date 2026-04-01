波瑠 女優の波瑠がこのほど、都内で行われた日本テレビ系新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の制作発表会見に登壇した。【写真】波瑠＆麻生久美子、大阪ロケ・オフショット本作は、波瑠と麻生久美子がW主演を務める「痛快文学ロードミステリー」。旅先の大阪で発生した殺人事件を、名作文学の知識を駆使して解決していく物語。今作で波瑠が演じるのは、銀座のバー「マーキームーン」の店主であり、膨大