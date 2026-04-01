タレントの山川恵里佳が3月30日にInstagramを更新し、トレーニング中の姿を公開。「かわいい」などと反響を呼んでいる。【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳、ピタピタウェアでトレーニング中（5枚）山川は先月7日に44歳の誕生日を迎え、祝福の声とともに「44歳に全く見えない」「かわいい!!」などの声が相次いでいた。この日は、トレーニング前後に笑顔を見せる動画のほか、前傾姿勢でダンベルを上下に動かして背筋を鍛える様子