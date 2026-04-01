聖地ウェンブリーで決勝弾の三笘薫が確かな手応えを口にした日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムで行われた国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利した。前半に決勝ゴールを奪い、歴史的勝利の立役者となったMF三笘薫は試合後、「今までやってきた戦い方をすればというところは自信ありましたし、少ない人数でも決められる力あるかなと見せれた」と語り、この一戦を総括した。スコットラ