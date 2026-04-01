俳優の鈴鹿央士（２６）が映画「藁にもすがる獣たち」（城定秀夫監督、９月２５日公開）に主演することが３１日、分かった。小説家・曽根圭介氏の同名小説が原作。現金１億円を巡って人々が欲望むき出しの争奪戦を繰り広げるマネーサバイバルだ。何気なく見つけたボストンバッグに入っていた大金をきっかけに、登場人物たちの運命が狂い始める。鈴鹿は、偶然にも大金を手にしてしまう大学生ユーチューバー・佐藤寛治役を演じる