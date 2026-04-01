イタリアの最後のW杯出場は2014年ブラジル大会4度のW杯優勝を誇るイタリア代表が、3大会連続で本大会出場を逃した。4月1日（現地時間3月31日）に行われた欧州予選プレーオフ・パスA決勝で、イタリアはアウェーのボスニア・ヘルツェゴビナに敗戦。アズーリはまたも悪夢に見舞われた。準決勝で北アイルランド代表を2-0と退け、3大会ぶりの本大会出場まであと1勝と迫っていたイタリア代表。しかし、FIFAランク66位のボスニア・ヘ