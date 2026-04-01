◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人が９回２死満塁から代打・丸佳浩の強烈なライトオーバーで走者を一掃。一気に３点を奪って中日に競り勝った。先発したウィットリーは５回２失点で次回登板に期待を持たせ、６回には相手先発の金丸を攻略。秋季キャンプから取り組んできた「一、三塁」を作る攻撃で効率よく得点を重ねた。守護神・マルティネスが不在のリリーフ陣も粘りを見せるなど、投打