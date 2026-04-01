４月から放送時間を午前９時までに拡大するフジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）の最初のマンスリーエンタメプレゼンターを、Ｍ―１王者のお笑いコンビ「たくろう」（赤木裕、きむらバンド）の２人が担当することがわかった。３日、１７日、２２日の計３回生出演する。たくろうは６時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い