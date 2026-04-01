◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝３月３１日、栗東トレセン第７０回大阪杯・Ｇ１（５日、阪神）では、上村洋行調教師（５２）＝栗東＝が、デビットバローズでＪＲＡ史上３人目となる調教師の同一Ｇ１・３連覇を狙う。過去２年制したベラジオオペラが引退。今年は同じロードカナロア産駒で快挙に挑む。偉大な足跡を残す。デビットバローズを送り出す上村調教師は２４、２５年とベラジオオ