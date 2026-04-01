吉本新喜劇の間寛平ＧＭ（７６）と「かわいすぎる新喜劇座員」小寺真理（３４）が３１日、大阪市内で「阪神競馬場春のＧＩＰＲ大使」就任式に臨んだ。小寺はミニスカートからスラリと伸びる脚を寛平に見せつけて「私の脚質、どうですか」と尋ねると、ＧＭは「細い割にしっかりとした、いいふくらはぎ。逃げ馬やね」と、桜花賞出走予定のフラワーＣ２着馬ロンギングセリーヌのような先行力（？）に期待していた。２、３日に