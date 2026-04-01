フィギュアスケート女子２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凛さんが公開した人生初スキー姿が話題になっている。３１日にインスタグラムで「この冬。人生初スキースケートと滑る感覚似てるって聞いてたんだけどな」とつづり、不安そうな表情でスキーをする様子をアップした。この投稿には「この表情は初めて見ました」「ウインタースポーツ似合う〜」「不安そうな顔が愛おし過ぎる」「完全に緊張顔」「スキーＶＳ真凜ちゃ