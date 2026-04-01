空前のサウナブームに沸く日本。かつては珍しかった熱波師による華やかな「アウフグース」のショーも、いまや各地で当たり前に見られる光景になった。【画像】真冬のサウナの醍醐味…！ 凍った湖でリフレッシュするフィンランド人の姿しかし、サウナの本場・フィンランドの人々は、そうしたエンタメ要素には一切興味がないという。彼らがストイックなまでに執着するのは、熱した石に水をかけて発生させる蒸気、「ロウリュ」の