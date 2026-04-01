〈日本人の「白米へのこだわり」と同じレベル…人口550万人でサウナ300万個、サウナの本場・フィンランド人が“水と石と蒸気”に執着する“異常な情熱”に迫る〉から続くサウナの本場・フィンランドで、サウナ協会会長や歴史研究者を務める“筋金入りのサウナマニア”たち。そんな彼らを日本に招き、関西・中部エリアのディープな浴場を巡るツアーが決行された。【画像】人情あふれる大阪銭湯デビューを果たしてご満悦のフィンラ