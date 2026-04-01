◇国際親善試合イングランド0―1日本（2026年4月1日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1ー0で勝利。前半23分、MF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げ勝利に貢献した。試合は前半23分、三笘のボール奪取から電光石火のカウンターが発動。三笘は自陣から一気にゴール前まで駆け上がり値千金の先制弾を決めた。得点シーンについて「