〈「あんた、ここより前やったら大丈夫やから」電気風呂で阿鼻叫喚をあげるフィンランド人を救ったのは…？ サウナの本場から来たマニアたちが“大阪の下町銭湯”で出会った“常連のおばちゃん”の衝撃〉から続く本場フィンランドのサウナ愛好家たちを引き連れた「日本浴場ツアー」。大阪、名古屋での熱狂を経て、一行は京都エリアのさらにディープな温浴体験へと足を踏み入れた。【画像】京都市の「キングオブ銭湯」の美しすぎ