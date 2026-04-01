◇2026年W杯欧州プレーオフD組決勝チェコ2―2（PK3―1）デンマーク（2026年3月31日チェコ・プラハ）チェコが5大会ぶり10度目のW杯出場を決めた。ホームで行われた欧州プレーオフ（PO）のD組決勝でデンマークと対戦。延長2―2の末に突入したPK戦を3―1で制した。開始3分にFWシュルツ（リヨン）が先制点。その後は守勢に回って後半27分に追いつかれたが、1―1で突入した延長前半10分にDFクレイチー（ウルバーハンプト