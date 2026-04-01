イランの人権活動家でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディさんが、収監されている刑務所で重篤な状態になっているにも関わらず、治療を受けられていないと支援団体が明らかにしました。支援団体によりますと、モハンマディさんは3月24日に収監されている刑務所で心臓発作などにより一時的に意識を失いましたが、病院に移送されていません。家族らが3月29日に面会したモハンマディさんは青白く弱っていて、体重が著しく