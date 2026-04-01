6月のW杯に向けた親善試合で日本代表はイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦した。イングランドは3月の代表ウィークでは35名を招集して話題となったが、結局ウルグアイ戦後に8名が離脱となり、27名でこの試合に臨んでいる。さらにレアル・マドリードのジュード・べリンガム、バイエルンのハリー・ケインといった主力にも負傷のリスクがあったようで、後者は日本戦ではメンバー外となった。そういった背景もあり、主力