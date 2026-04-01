国際親善試合、イングランド代表と日本代表の試合が行われた。イングランドはエースのケインがトレーニング中に問題を抱えたようでメンバーを外れ、フォーデンのゼロトップのような形で試合に入る。日本は立ち上がりから積極的にハイプレスを仕掛け、イングランドにプレッシャーをかけていく。ボールを握るイングランドはフォーデンが中盤に降りてゲームを作ろうとする。13分にはコーナーキックの流れから連続でゴールを狙うが、日