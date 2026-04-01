今年は、3月27日に開花した長崎のサクラ。 長崎市の満開は、4月5日頃と予想されています。 ゆっくり花開きだした長崎市のサクラの様子を取材しました。 ※詳しくは動画をご覧ください 長崎市の金刀比羅神社。 長崎港を見渡せる場所にあり、この季節は、サクラの花越しに港を見下ろせます。 ▽長崎市西山ダム公園 3月28日撮影 西山ダム周辺の景観とサクラを楽しむことができる公園です。 石門越しに見