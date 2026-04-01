アロンソは完走できたことを前向きにとらえた(C)Getty Images開幕から苦戦が続いているアストンマーティンは、3月29日に決勝が行われた日本GPでフェルナンド・アロンソが18位でフィニッシュ。チームとして今季初完走を果たした。上位争いには加われなかったが、今季より新たに搭載するホンダPUの母国で完走し、アストンマーティンは確かな成長の跡を刻んだ。【動画】F1公式が公開した2005年の名シーンアロンソが130Rでシューマ