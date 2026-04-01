サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売となりました。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛する同書から、抜粋・再構成して特別公開します。一瞬の迷いをどう扱うか本当はこっちの方がいいと思っていたのに、気まずくて言えなかった。やっぱりこうすればよかった。気づい