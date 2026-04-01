ＣＳ放送の「ＴＢＳＮＥＷＳ」キャスターを務めるフリーの柴田文子アナウンサーが、難関試験に合格したことを報告した。３１日までにインスタグラムで「このたび、第６５回気象予報士試験に合格しました」と発表。「資格を取得するまでに丸４年かかりました。出口の見えない真っ暗なトンネルの中を、一人でひたすら走り続けている感覚。試験中に問題が解けず過呼吸になったり、試験後に号泣しながら家路に着いたり。勉強して