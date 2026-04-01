【イスタンブール共同】イランのアラグチ外相は戦闘終結に向けた米国との協議について「いかなる決定もしていない」と述べ、早期開催を否定した。中東の衛星テレビ、アルジャジーラが3月31日報じた。仲介国パキスタンは早期の協議実施を目指していたが、困難になった。一方、イラン革命防衛隊は31日の声明で、対イラン攻撃に加わっているとして、中東にある米IT大手メタやアップルなど18企業を「標的にする」と宣言した。ヘグ