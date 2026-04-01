総務省統計局「労働力調査」によると、「フリーター」と定義される15〜34歳のパート・アルバイト従業者数は130万人。さらに、35歳〜54歳の非正規雇用労働者数は660万人にのぼる。彼らの多くは、個人の努力不足と切り捨てられがちだが、筆者の研究によれば、本人の力が及ばない要因でアンダークラスに組み込まれている面があるという。※本稿は、社会学者の橋本健二『新しい階級社会 最新データが明かす〈格差拡大の果て〉』（講談