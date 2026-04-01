ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が、3月30日のロッキーズ戦で負傷降板した右腕コディ・ポンセ（31）について、数カ月の離脱が避けられない見通しであることを明らかにした。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が伝えている。ポンセは右膝の前十字靱帯（ACL）を捻挫。完全断裂は免れたものの、手術が必要かどうかは現時点で未定だ。仮に手術を回避できたとしても、「かなりの期間」の離脱は避けられず、球団は