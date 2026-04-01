アイドルコスプレーヤー江口いちご（31）が31日、インスタグラムを更新。ハイレグショットを公開した。「おはよう」とつづり、透け感のあるハイレグ姿を公開した。この投稿に「かわい〜い！」「素晴らしいです」「プロ級のプロポーション」などのコメントが寄せられている。