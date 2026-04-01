童謡の魅力を歌い継ぎ、世界中に広めてきた由紀さおり（79）安田祥子（84）姉妹が1986年（昭61）に童謡コンサートをスタートさせて40年となる。節目の年を記念したベストアルバム「日本の四季」を15日に発売する。2人がこのほど取材に応じた。由紀は「春夏秋冬の四季の風景を描いた40曲を収録しました。今は二季みたいになっちゃっているけど（笑い）。童謡の持つ日本語の豊かさや心の琴線に触れる表現、情緒感みたいなものをしっ