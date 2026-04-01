ガールズグループaespaのウィンターが、大胆なスタイルで隠れた魅力を披露した。去る3月31日、ウィンターは自身のインスタグラムを更新。【写真】攻めてる…ウィンターの大胆肌見せキャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ファッションブランド「ポロ ラルフローレン（POLO RALPH LAUREN）」とのコラボ撮影である、ウィンターは、普段の清楚で可愛らしいイメージから脱却し、成熟した強烈な雰囲気