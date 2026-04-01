陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾（能力向上型）の配備が熊本市の健軍駐屯地で進む中、地元では「地域が攻撃対象になるのではないか」との懸念が広がっている。一方で、防空体制そのものの強化については目立った動きが見られず、「なぜ守りは後回しなのか」という疑問も浮上している。今回配備された12式は、従来の沿岸防衛用から大きく性格を変え、長射程のスタンド・オフ攻撃能力を備える。数百キロ以上離れた目標を攻撃可能とされ