西鉄は、4月1日から鉄道全線と一部の路線バスで運賃を値上げします。福岡市の西鉄福岡天神駅では、3月31日深夜、終電後に運賃表が値上げ後のものに張り替えられました。増税などの影響を除く実質的な鉄道運賃の改定は、1997年以来29年ぶりです。太宰府線・甘木線を含む天神大牟田線と貝塚線で値上げされ、初乗り運賃は10円上がって180円になります。天神駅からの運賃は、久留米駅までが80円上がって720円に、大牟田駅までが90円上