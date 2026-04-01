可愛すぎるにゃんこたちに癒されるおやつが登場♡mofusandの人気グミシリーズ「ぷよむにグミ」から、新作フルーツミックスが発売されます。見て楽しいパッケージと、クセになる食感が魅力のグミは、おやつタイムをもっと特別にしてくれる存在。日常にちょっとした癒しをプラスしたい方におすすめです♪ ぷよぷよ食感がクセになる 新作「ぷよむにグミ 3種のフルーツミックス」は、ぷよぷよ＆むに