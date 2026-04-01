今年に入り、広東省の深セン出入国（境）検査所から出入国する外国人が目に見えて増加している。29日の時点で、その数は延べ200万人に達した。2025年よりも20日早い200万人の大台突破となった。中央テレビニュースが伝えた。今年、深セン出入国（境）検査所から出入国した外国人の数は前年同期比31％増の延べ200万人以上に達した。内訳は入国者が延べ100万4000人、出国者が延べ100万1000人で、いずれも前年同期比31％増となってい