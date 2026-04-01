圏央道で重機積みトラックがフラフラ… その後横転黄色い高速パトロールカーで高速道路の巡視を行う中日本ハイウェイ・パトロール東京は、公式YouTubeチャンネル「ハイウェイ・パトロール東京」で、隊員目線のさまざまな動画を投稿しています。そのなかには「本線合流部単独横転事故」と題した動画があります。一体どのような動画で、何が起きたのでしょうか。動画は2022年1月に投稿されました。日中の高速道路本線を走