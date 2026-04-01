阪神がDeNAとのホーム開幕戦を4−1で勝利した。昨季まで阪神に在籍していたデュプランティエとの対戦となったが、5回までに2点を奪取。さらに後続の坂本裕哉からも追加点を挙げ、試合を決定づけた。一方、阪神側の先発を務めたのは昨季最優秀防御率のタイトルを獲得した才木浩人。初回に158キロを計測するなど持ち前の豪速球を軸に好投し、相手打線の粘りにも屈せず、今季初登板を6回4安打1失点にまとめた。才木の投球内容に