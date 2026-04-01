森保ジャパンに屈した。イングランド代表は現地３月31日、チケット完売のウェンブリー・スタジアムで、日本代表と対戦。23分に三笘薫のゴールで先制を許す。その後も反撃を試み、終盤は猛攻を仕掛けたが、最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。トーマス・トゥヘル監督が『ITV』のインタビューに対応。現地メディア『sky sports』が伝える。「もちろん悔しい。負けるのはいつだって辛いし、ホームで負けるのは特に悔しい。前