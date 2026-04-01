現地３月31日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表が激突。延長戦までもつれた死闘はPK戦を４−１で制したボスニア・ヘルツェゴビナが本大会出場を決めた。欧州予選プレーオフは、各組２位の12か国とネーションズリーグのグループ勝者４か国が参加。パスA〜Dの４つのトーナメントに分かれ、各勝者がW杯出場権を獲得する方式で行なわれている。パスAにはイタリア、ウ