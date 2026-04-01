イングランド代表は現地３月31日、国際親善試合で日本代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。０−１で敗れた。エースのハリー・ケインがコンディション不良で欠場したなか、フィル・フォーデンを４−２−３−１の最前線に置く“ゼロトップ”の形で臨んだイングランドは、序盤からゲームを支配するもゴールが遠い。逆に23分にはワンチャンスをものにされて三笘薫に先制ゴールを許す。後半にはシステムを変えて反撃に出る