イギリス王室はチャールズ国王が4月下旬にアメリカを訪問すると発表しました。王室によりますと、チャールズ国王とカミラ王妃は、アメリカ独立250周年に合わせてアメリカを訪問するということです。トランプ大統領の招待を受けたもので、国王が即位してからは初めての訪問となります。日程について王室は4月下旬としていますが、トランプ大統領はSNSで4月27日から30日までと投稿しています。イランへの軍事作戦をめぐり慎重な姿勢