イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は3月31日、イランへの攻撃に関し「核やミサイル開発計画だけでなく、産業能力も打ち砕いた」と戦果をアピールした。共同作戦を実施する米国だけでなく、中東地域の国々と「対イラン」で新たな同盟関係を築いていると強調。詳細は明かさず「重要な同盟国については近いうちに話す」と述べるにとどめた。4月1日から始まるユダヤ教の