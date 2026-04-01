◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 9-0 ロッテ(31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの清宮幸太郎選手が1試合2本のホームラン。開幕4戦4発の活躍で、チームの今季初勝利に貢献しました。『2番・ファースト』でスタメン出場した清宮選手は3点リードの2回、ロッテ先発・木村優人投手のストレートを右中間スタンドへ飛び込む第3号3ランHR。さらに7回にもライトへ第4号ソロを放ちました。この試合でノーヒットノーランを達成した細