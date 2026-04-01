政府はミサイル攻撃などを受けた際に住民が避難するシェルター、緊急一時避難施設の確保に向けた基本方針を閣議決定しました。地下街などを活用し、市区町村単位の人口カバー率100％を目標としています。木原官房長官：国民保護体制の強化と実効性の向上を図るため、基本方針を決定いたしました。シェルター確保の基本方針では、弾道ミサイルの飛来などが切迫した場合、爆風や破片などから身を守るため、直ちに堅牢（けんろう）な