女優の足立梨花の念願ショットが反響を集めている。３１日にインスタグラムで「ようやく念願のネックレス」と始めて、「昔からヴァンクリのピアスつけたくてマネージャーに交渉してピアスの穴をあけた思い出」と振り返り、「次こそは必ずネックレス！って思ってた」と明かした。「スウィートで小ぶりがよくて白がどうしても欲しかった」とつづり、白色の小さなネックレス、黒のピアスを付けた姿をアップ。「ようやく夢が叶いま