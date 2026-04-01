◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽決勝（３１日）Ｗ杯出場を懸けた欧州プレーオフの決勝４試合が各地で行われた。＊＊＊４チームのＷ杯出場が新たに決まった。勝者が日本と同組となるパスＢでは、スウェーデンが３―２でポーランドを下し、出場権を獲得した。ボスニア・ヘルツェゴビナはイタリアに１―１からのＰＫ戦を４―１で制した。トルコはコソボに１―０で勝利。チェコはデンマークを２―２から