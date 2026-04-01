◆サッカー国際親善試合イングランド０―１日本（３月３１日・英ロンドン＝ウェンブリースタジアム）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、敵地で同４位のイングランド代表に１―０で勝利。通算４戦目で初の白星を手にし、Ｗ杯本大会のメンバー発表前最後の実戦を英国遠征２連勝で締めくくった。前半２３分にＭＦ三笘薫がカウンターから先制弾を決めると、そのまま逃げ切った。“聖地”ウェンブリースタジアムでイングランド代