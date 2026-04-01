◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽決勝イタリア１―１（ＰＫ１―４）ボスニア・ヘルツェゴビナ（３１日）欧州プレーオフの決勝４試合が行われ、イタリアは３大会連続で欧州予選敗退となった。ボスニア・ヘルツェゴビナにＰＫ戦の末敗れた。＊＊＊イタリアに三度（みたび）悲劇が訪れた。３大会ぶりのＷ杯出場を狙い、ボスニア・ヘルツェゴビナと激突したが、前半１５分に先制も、同４１分にセンターバック