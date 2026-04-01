女優・吉岡里帆の報告にフォロワーが沸いた。吉岡は１日までにインスタグラムを更新し、「ただいまっ」とコメント。「＃どん兵衛＃どんぎつね」とハッシュタグを付け、耳としっぽを付けて「どんぎつね」にふんした最新姿をアップした。「どんぎつね」は「日清のどん兵衛」のＣＭキャラクター。かつて星野源と出演したＣＭでは、１人暮らしの男が食べる「どん兵衛」のおあげ越しに「どんぎつね」が化身として現れるというスト