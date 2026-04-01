宮原華音が、3月30日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』15号グラビアに登場。 宮原華音 ©笠井爾示／集英社 【プロフィール】宮原華音（みやはら・かのん）1996年4月8日生まれ東京都出身身長170cmB82 W59 H86血液型＝A型「2012年三愛水着イメージガール」に当時最年少で就任。特撮ドラマ『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日）にクロトー役で