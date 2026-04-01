麻生久美子 女優の麻生久美子がこのほど、都内で行われた日本テレビ系新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の制作発表会見に登壇。W主演を務める波瑠とともに、役柄への深い思いを語った。【写真】波瑠＆麻生久美子＠大阪ロケ・オフショット本作は、文学オタクのバー店主・ルナ（波瑠）と、孤独な主婦・涼子（麻生）が、旅先の大阪で発生した殺人事件を名作文学の知識で解決していく「痛快文学ロードミス