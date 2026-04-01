◇W杯欧州プレーオフA組決勝イタリア1―1（1―4）ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年3月31日ボスニア・ヘルツェゴビナゼニツァ）イタリアが3大会連続でW杯出場を逃した。敵地で行われた欧州プレーオフ（PO）のA組決勝でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦。延長1―1で突入したPK戦に1―4で敗れた。前半15分にFWケーンが先制点を挙げたが、前半41分にDFバストーニが危険なタックルで一発退場。その後は数的不利な状況で