自動車事故を起こし逮捕されたゴルフのタイガー・ウッズ選手が、逮捕された際に麻薬性鎮痛薬を所持していたことが分かりました。この事故は、先月27日、アメリカ南部フロリダ州でゴルフ界のスター、タイガー・ウッズ選手の運転する車がトラックと追い抜きざまに接触し横転したものです。ウッズ選手はアルコールまたは薬物の影響下で車を運転した疑いで逮捕された後、保釈金を支払い、即日保釈されました。31日に公開された捜査報告